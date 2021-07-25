Ben Affleck ile öpüşme pozunu paylaşan Jennifer Lopez'e beğeni yağdı

52 yaşındaki Jennifer Lopez, 3 ay önce nişanlısı Alex Rodriguez ile ilişkisini bitirdikten kısa bir süre sonra 48 yaşındaki eski sevgilisi Ben Affleck ile barıştı. İlişkilerini ilk başlarda gizli yaşayan çiftten Lopez, sosyal medya hesabından ilk paylaşımı yaparak aşkını ilan etti.

ÖPÜŞME POZUNA BEĞENİ YAĞDI

Mutlu bir özel hayatı olan Jennifer Lopez, dün 52. yaşına girdi. Yeni yaşını arkadaşları ve sevgilisiyle teknede kutlayan Lopez, 166 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Albüm olarak peş peşe bikinili pozlarını yayınlayan şarkıcı, son paylaşımında da sevgilisiyle öpüşme pozuna yer verdi. Lopez ve Affleck'in pozları kısa sürede 5,8 milyon beğeni aldı.

EVLİLİK TEKLİFİ Mİ ALDI?

Öte yandan Jennifer Lopez'in doğum gününde sevgilisi Ben Affleck'ten evlilik teklifi aldığı ileri sürüldü. Ancak çift bununla ilgili herhangi bir paylaşım yapmadı.