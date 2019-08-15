Ben albüm kadınıyım
31 dakika önce
Konser öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, "Albüm dönemi kapandı" iddialarına şu karşılığı verdi: "Albüm yapmak çok zorlu bir süreç ama ben single değil albüm kadınıyım." Merve Özbey, objektiflere sevgilisi Kenan Koçak'la poz verdi.
Konser öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, "Albüm dönemi kapandı" iddialarına şu karşılığı verdi: "Albüm yapmak çok zorlu bir süreç ama ben single değil albüm kadınıyım." Merve Özbey
, objektiflere sevgilisi Kenan Koçak
'la poz verdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:52
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