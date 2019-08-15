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Ben albüm kadınıyım

31 dakika önce

Konser öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, "Albüm dönemi kapandı" iddialarına şu karşılığı verdi: "Albüm yapmak çok zorlu bir süreç ama ben single değil albüm kadınıyım." Merve Özbey, objektiflere sevgilisi Kenan Koçak'la poz verdi.

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Konser öncesi soruları yanıtlayan şarkıcı, "Albüm dönemi kapandı" iddialarına şu karşılığı verdi: "Albüm yapmak çok zorlu bir süreç ama ben single değil albüm kadınıyım."

Merve Özbey, objektiflere sevgilisi Kenan Koçak'la poz verdi.
Merve Özbey, Kenan Koçak, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:52 
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