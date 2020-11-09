"Ben Anadolu" oyunu Adana'da seyirciyle buluştu - Son Dakika

Güngör Dilmen'in yazdığı "Ben Anadolu" adlı oyun, Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluştu.

Sezonunun ikinci yeni oyunu olan "Ben Anadolu", Hititler'den günümüze Anadolu

topraklarında öne çıkmış, tarihin akışını değiştirmiş kadınları ve Anadolu'yu anlatıyor.

Tolga Çiftçi'nin yönetmenliğini yaptığı, müzik düzeni Berkay Yiğitaslan'a, dans düzeni Lilia Petrova'ya ait oyunda, Şirin Ergüven Hamşioğlu, Sevinç Gediktaş ve Özlem Kaya rol alıyor.