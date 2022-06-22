Ben Böhmer, daha önce farklı lokasyonlarda organize ettikleri DJ performanslarıyla beğeni toplayan YouTube kanalı Cercle'ın Kapadokya edisyonunda, bir balonun içinde performans gerçekleştirmişti.

Konserde, doğaçlama bir şov sergileyecek olan Ben Böhmer, kendine özgü sahne prodüksiyonu ve oluşturduğu görsel atmosferle yeni parçalarını dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Kaynak: AA

Volkswagen, İstanbul, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ben Böhmer, 3 Aralık'ta Volkswagen Arena'da konser verecek - Son Dakika

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