Ben Böhmer, 3 Aralık'ta Volkswagen Arena'da konser verecek - Son Dakika
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Ben Böhmer, 3 Aralık'ta Volkswagen Arena'da konser verecek

22.06.2022 15:02
Ben Böhmer, 3 Aralık'ta Volkswagen Arena'da konser verecek

Alman besteci, yapımcı ve DJ Ben Böhmer, 3 Aralık'ta Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak.

Alman besteci, yapımcı ve DJ Ben Böhmer, 3 Aralık'ta Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak.

"Begin Again" adlı albümüyle geçen sene turneye çıkan Böhmer, sonbaharda çıkacak yeni albümünün tanıtım turu kapsamında İstanbul'a gelecek.

Konserde, doğaçlama bir şov sergileyecek olan Ben Böhmer, kendine özgü sahne prodüksiyonu ve oluşturduğu görsel atmosferle yeni parçalarını dinleyicilerin beğenisine sunacak.

Ben Böhmer, daha önce farklı lokasyonlarda organize ettikleri DJ performanslarıyla beğeni toplayan YouTube kanalı Cercle'ın Kapadokya edisyonunda, bir balonun içinde performans gerçekleştirmişti.

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Kaynak: AA

Volkswagen, İstanbul, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ben Böhmer, 3 Aralık'ta Volkswagen Arena'da konser verecek - Son Dakika

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