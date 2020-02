"Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle çalışmadım"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sözlerine tepki göstererek, "Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle ne Türkiye'de ne de başka bir yerde çalışmadım. Bunları önümüzdeki günlerde de açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miro Cerar ile ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri konutunda gerçekleştirilen toplantı sonrası Bakan Çavuşoğlu ve Cerar, gündeme dair soruları da yanıtladı.

Türkiye'nin Slovenya ile önemli bir ticaret hacmine sahip olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, ilk kez Türk bir firmanın Slovenya'da ihaleyi kazandığını kaydetti. Slovenya ile birçok alanda iş birliklerinin geliştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Slovenya ile tarihi ve kültürel bağları olduğunu söyledi.

"BİR YOL ÜZERİNDE UZLAŞI OLSAYDI BUGÜNKÜ TOPLANTIYA İHTİYAÇ OLMAZDI"

Rus heyetiyle gerçekleştirilen ikinci toplantıyı değerlendiren Bakan Çavuşoğlu, "Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyaç olmazdı. Görüşmede karşılıklı öneriler oldu. Toplantı sonunda bir mutabakat sağlanmadığı için sadece öneriler paylaşıldığı için devamı konusunda teyitleşildi. Rus heyeti Ürdün'e gitti ve bugün yeni bir toplantı yapılacak. İdlib'de bir an önce ateşkese riayet edilmelidir. İdlib'de bir an önce ateşkes sağlanmalı. Rejim saldırgan tutumunu bir an önce sona erdirmeli. Bakalım bugünkü toplantılar neticesinde bir mutabakat olacak mı. Bir netice çıkmasa daha üst seviyelere çıkabilir gerekirse iki lider de bir araya gelebilir" diye konuştu.

"KIBRIS TÜRK HALKINA BÖYLE DÜRÜST OLMAYAN BİR SİYASETÇİ YAKIŞMIYOR"

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sözlerine tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, "Biz seçim zamanları batıdan alışıktık Türkiye'nin malzeme yapılmasına. Hiçbir Kıbrıs Türk'ü bir gün Kıbrıs cumhurbaşkanının Türkiye'yi malzeme yapacağını düşünmezdi. Ama bakıyoruz seçim zamanı sayın Akıncı Türkiye'yi malzeme yapıyor. Biz Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği olmazsa olmaz diyoruz. KKTC içindeki iç siyasetten sorumlu bir insan değilim. Biz Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini Rumlara karşı savunurken Hatay gibi bağlanmasına kadar gidecek kendi kendine soru sorup cevap veriyor. Bunlar KKTC ya da Türkiye'de konu mu oldu ki? Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle ne Türkiye'de ne de başka bir yerde çalışmadım. Bunları önümüzdeki günlerde de açıklayacağım. Maalesef Kıbrıs Türk halkına böyle dürüst olmayan bir siyasetçi yakışmıyor. Akıncı ne yapmak istiyor? Durup dururken neden Türkiye'ye saldırıyor bunları Kıbrıs Türk halkının iyi düşünmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

