Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm | Ön İzleme @Ben Bu Cihana Sığmazam ? - Son Dakika
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Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm | Ön İzleme @Ben Bu Cihana Sığmazam ?

14.09.2022 08:43

Ben Bu Cihana Sığmazam 1.Bölüm Ön İzlemeYeni dizi #BenBuCihanaSığmazam 20 Eylül Salı #atv'de başlıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam 1.Bölüm Ön İzleme

Yeni dizi #BenBuCihanaSığmazam 20 Eylül Salı #atv'de başlıyor.

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

Yapım: Güzel Adamlar Medya

Yapımcı: Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin, Onur Tan

Proje Tasarım ve Hikaye: Oktay Kaynarca, Onur Tan

Yönetmen: Onur Tan

Senarist: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun, Ali Can Yaraş

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf),, Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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Kaynak: DailyMotion.com

Ben Bu Cihana Sığmazam, Cezayir, Eylül, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Ben Bu Cihana Sığmazam 1. Bölüm | Ön İzleme @Ben Bu Cihana Sığmazam ? - Son Dakika

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