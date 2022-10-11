Ben Bu Cihana Sığmazam 4. Bölüm 2. Fragmanı | "Piştik Elhamdülillah" @atv ? - Son Dakika
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Ben Bu Cihana Sığmazam 4. Bölüm 2. Fragmanı | "Piştik Elhamdülillah" @atv ?

11.10.2022 11:44

Ben Bu Cihana Sığmazam 4. Bölüm 2. Fragmanı | "Piştik Elhamdülillah"Özel içerikleri ve bölümleri herkesten önce izlemek için BBCS topluluğuna "KATIL" : https://bit.ly/3V9bbqQBen Bu Cihana Sığmazam 4. Bölüm FragmanıBen Bu Cihana Sığmazam her Salı atv'de!

Ben Bu Cihana Sığmazam 4. Bölüm 2. Fragmanı | "Piştik Elhamdülillah"

Özel içerikleri ve bölümleri herkesten önce izlemek için BBCS topluluğuna "KATIL" : https://bit.ly/3V9bbqQ

Ben Bu Cihana Sığmazam 4. Bölüm Fragmanı

Ben Bu Cihana Sığmazam her Salı atv'de!

Köklü ve güçlü bir aileden gelen Cezayir Türk, devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurtdışında devam eden operasyonlarda bir yaralanma sonucu sınır tanımayan doktorlardan Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan hayata, İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.

#OktayKaynarca #bbcs Yapım: Güzel Adamlar Medya

Yapımcı: Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin, Onur Tan

Proje Tasarım ve Hikaye: Oktay Kaynarca, Onur Tan

Yönetmen: Onur Tan

Senarist: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun, Ali Can Yaraş

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf),, Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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Heniye başkanlığındaki Hamas heyeti ulusal uzlaşı diyalogları için Cezayir'de Heniye başkanlığındaki Hamas heyeti ulusal uzlaşı diyalogları için Cezayir'de Cezayir-Avrupa Birliği Enerji Diyalogu çalışma toplantısı yapıldı Cezayir-Avrupa Birliği Enerji Diyalogu çalışma toplantısı yapıldı
Kaynak: DailyMotion.com

Ben Bu Cihana Sığmazam, Cezayir, Kurban, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Ben Bu Cihana Sığmazam 4. Bölüm 2. Fragmanı | 'Piştik Elhamdülillah' @atv ? - Son Dakika

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