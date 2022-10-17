Ben Bu Cihana Sığmazam 5. Bölüm 2. Fragmanı | Bu planı kim yaptı? @atv ? - Son Dakika
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Ben Bu Cihana Sığmazam 5. Bölüm 2. Fragmanı | Bu planı kim yaptı? @atv ?

17.10.2022 09:44

4. Bölümü izlemek için: https://youtu.be/b5XUrFA5RQQ Ben Bu Cihana Sığmazam 5. Bölüm 2. Fragmanı | Bu planı kim yaptı?

4. Bölümü izlemek için: https://youtu.be/b5XUrFA5RQQ Ben Bu Cihana Sığmazam 5. Bölüm 2. Fragmanı | Bu planı kim yaptı?

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#OktayKaynarca #bbcs #BenBuCihanaSığmazam Yapım: Güzel Adamlar Medya

Yapımcı: Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin, Onur Tan

Proje Tasarım ve Hikaye: Oktay Kaynarca, Onur Tan

Yönetmen: Onur Tan

Senarist: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun, Ali Can Yaraş

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf),, Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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Kaynak: DailyMotion.com

Ben Bu Cihana Sığmazam, Ömer Asaf, Cezayir, Kurban, TV, Son Dakika

Son Dakika TV Ben Bu Cihana Sığmazam 5. Bölüm 2. Fragmanı | Bu planı kim yaptı? @atv ? - Son Dakika

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