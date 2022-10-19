Ben Bu Cihana Sığmazam 6. Bölüm Fragmanı | Çatışma! - Son Dakika
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Ben Bu Cihana Sığmazam 6. Bölüm Fragmanı | Çatışma!

19.10.2022 10:43

Ben Bu Cihana Sığmazam 6. Bölüm Fragmanı | "Dost bizim için küçük bir vatan gibidir.

Ben Bu Cihana Sığmazam 6. Bölüm Fragmanı | "Dost bizim için küçük bir vatan gibidir..." Özel içerikleri ve bölümleri herkesten önce izlemek için BBCS topluluğuna KATIL: https://bit.ly/3V9bbqQ

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#OktayKaynarca #bbcs #BenBuCihanaSığmazam Yapım: Güzel Adamlar Medya

Yapımcı: Oktay Kaynarca, Seyfi Şahin, Onur Tan

Proje Tasarım ve Hikaye: Oktay Kaynarca, Onur Tan

Yönetmen: Onur Tan

Senarist: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun, Ali Can Yaraş

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf),, Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

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Kaynak: DailyMotion.com
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Son Dakika TV Ben Bu Cihana Sığmazam 6. Bölüm Fragmanı | Çatışma! - Son Dakika

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