'Ben daha çocuğum' diyen cinayet sanığına 15 yıl hapis - Son Dakika

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde 2 yıl önce sahilde kavga ettiği Serdar İlter'i (31) bıçaklayarak öldüren Tolga E. (19), "Ben daha çocuğum. Yaptığım hatanın da büyük olduğunun farkındayım" diye kendini savunurken, tutuklu olarak yargılandığı mahkemece 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 1 Eylül 2019 günü Başiskele sahilinde meydana geldi. Sahilde arkadaşıyla birlikte oturan Serdar İlter, yanlarına gelen Tolga E. ile gürültü nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Tolga E., Serdar İlter'i bıçakladı. Serdar İlter kanlar içinde yere yığılırken, Tolga E. ise kaçtı. Yaralanan Serdar İlter kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tolga E. ile arkadaşları O.T., A.T. ve E.V. gözaltına alındı. Tolga E., O.T. ve A.T. tutuklanırken, E.V. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.