Son Dakika Haberleri: Ben Daha Çocuğum' Sergisi Devam Ediyor

Ben Daha Çocuğum' Sergisi Devam Ediyor

1 saat önce

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Van Valiliği koordinatörlüğünde erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik olarak hayata geçirilen "Ben Daha Çocuğum" sergisi devam ediyor.

Ben Daha Çocuğum' Sergisi Devam Ediyor, System.String[]
Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından Van Valiliği koordinatörlüğünde erken yaşta evliliklerin önlenmesine yönelik olarak hayata geçirilen "Ben Daha Çocuğum" sergisi devam ediyor.

YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Rahşan Fatma Akgül tarafından yapılan tasarımların yer aldığı "Ben Daha Çocuğum" sergisi; İpekyolu Belediyesi ve Van Devlet Tiyatrosundan sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezinde sergilenmeye başlandı. "Mutlu Çocuklar Güçlü Türkiye" sloganıyla YYÜ tarafından 19- 21 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen "Eğitim Pratiğimiz ve 2023 Eğitim Vizyonu Kongresi" fuayesinde açılan sergi, kongrenin ilk gününde katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Jandarma yetkilileri tarafından serginin hazırlanmasında büyük pay sahibi olan Öğretim Üyesi Rahşan Fatma Akgül'e katkılarından dolayı anı plaketi ve jandarma bebekleri hediye edilirken, serginin önümüzdeki dönemde Van'ın çeşitli yerlerinde de açılması bekleniyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:56 Kaynak: İHA

Van Valiliği, Jandarma, Van, Güncel
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