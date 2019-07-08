"Ben de Varım!" Projesiyle Yeşilay Destek Veriyor, Danışanlar İş Hayatına Atılıyor

Bağımlılıkla mücadelede 100 yılı geride bırakmaya hazırlanan Yeşilay, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteklediği ve iştirakçileri arasında İstanbul Ticaret Odası ve İŞKUR İl Müdürlüğü'nün yer aldığı "Ben de Varım!" projesiyle, danışanlarını bir birey olarak hayatını sürdürmesi için en önemli adımı atmasına destek veriyor.

Yaşları 18 ila 29 arasında değişen, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ve YEDAM Atölye'de psikolojik ve sosyal destek alan danışanları, proje kapsamında Türkiye'nin iş gücüne katkıda bulunmak için ilk adımlarını atıyorlar.

Ümraniye'de bulunan YEDAM Atölye'de başlayan, 120 saat sürecek grafik tasarım atölyesinde eğitimi sonucunda 3 danışan, Yeditepe Üniversitesi tarafından alacağı sertifika ile iş hayatına atılmak için ilk süreci geride bırakacak.

Atölye çalışmasına katılan her danışandan en az 20'şer adet tasarım yapılması beklenirken, www.yesilaymarket.com üzerinden kursiyerlerin tasarımlarından oluşturulan ürünler satışa sunulacak. Böylece ilk kazançlarını elde etme fırsatına sahip olacaklar.

Bir diğer atölye de ahşap işleme atölyesi. Burada mevcutta 7 danışana eğitim veriliyor. Bu eğitimle danışanların hem girişimcilik yapabilmelerinin hem de ahşap işleme alanında faaliyet gösteren işletmelerde istihdam edilebilmelerinin önü açılmaktadır.

Projenin başta danışanları ve aileleri olmak üzere tüm Türkiye'ye önemli katkılar sağlayacağını belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "İstanbul Kalkınma Ajansı'nın mali yardımı, İŞKUR'un ve İTO'nun tecrübe ve görüşleri ile çok önemli projelerimizden birini hayata geçirmenin haklı gururu içerisindeyiz. Mayıs ayında başlayan ve 18 ay sürecek proje kapsamında; yaşları 18 ila 29 arasında değişen 60 gencimiz, kimseye muhtaç olmadan, bir birey olarak hayatlarına devam edecekler. Sosyal Firma Modeli kapsamında oluşturmayı amaçladığımız havuzumuza gönüllü olarak katılan firmalarımızın her birine teşekkür ederim. Hep birlikte çok ama çok önemli bir yolda diyerek projeyi Yeşilay'ın prestij projesi olarak tanımladı.

2009 yılından bu yana ekonomik ve sosyal kalkınmaya dönük her alanda yenilikçi ve girişimci projeleri desteklediklerini belirten İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin, "Sosyal kalkınmaya yönelik Mali Destek Programlarımız toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanıyor. Bağımlılıkla mücadele projeleri destek verdiğimiz öncelikli konulardan biri. Yeşilay Danışmanlık Merkezi de (YEDAM) 2015 yılında Ajansımız desteğiyle risk altındaki çocuklarımıza ve gençlerimize psiko-sosyal destek hizmeti sağlanması ve mesleki eğitim verilmesi için faaliyete geçti. Bu yıl da bu merkezde, Yeşilay'ın Ajansımız desteğiyle yürüttüğü "Ben de Varım!" projesi kapsamında psikolojik ve sosyal destek almış 18-29 yaş arası gençlerimiz çalışmaya hazırlanıyor. Bu projemizle de gençlerimizin sosyal hayata ve istihdama katılımlarının artacağına yürekten inanıyoruz" İfadelerini kullandı.

Yeşilay'ın Özgün Projesi: 'Ben de Varım!'

Birleşik Krallıklar, Belçika ve Almanya'da benzer çalışmaları yerinde inceleyerek Türkiye'ye özgün olarak geliştirilen proje kapsamında Yeşilay, danışanlarına uygun sektörleri akademi profesyonelleri ile belirliyor.

Bağımlılıktan kurtulmak için tedavi gören ve belirli bir süre temiz kalma kriterine uyan danışanların iş hayatına katılımının desteklendiği proje için, sosyal firma modeli kapsamında gönüllü firmaların katıldığı bir havuz oluşturuluyor.

Proje kapsamında sosyal hayata entegre olan, tamam temizlenen ve bağımlılıktan uzak kalan bireylerin topluma kazandırılması ile ilgili farkındalık oluşturulması hedefleniyor. İş hayatına atılarak ülke ekonomisine katkı sunan bireyler, bağımlılıkla mücadele adımlarında elde ettikleri gelirlerle hayatlarına kaldıkları yerden devam edebilecekler.