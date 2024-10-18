''Ben Dubai'de emlakçıyım'' diyen kadının görkemli hayatı, görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
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Emlak

''Ben Dubai'de emlakçıyım'' diyen kadının görkemli hayatı, görenleri şaşkına çevirdi

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Dubai'de yaşayan Türk bir emlakçının ihtişamlı hayatı, sosyal medyada viral oldu. Kadın, her toplantıya farklı bir lüks araçla gidiyor ve sadece ultra lüks markalardan alışveriş yapıyor. Gastronomik lezzetlere sahip mekanlarda yemek yiyor ve her buluşmaya ayrı bir arabayla gidiyor. Bu gösterişli yaşam tarzı, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü. Ancak, bu tür bir yaşam tarzının aşırılığı, bazı kullanıcılar tarafından eleştirildi.

18.10.2024 17:57
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Dubai'de yaşayan emlakçı bir Türk, çektiği videoyla viral oldu. Kadının ihtişamlı hayatı, kullanıcıları hayrete düşürdü.

"Ben Dubai'de emlakçıyım, tabii ki de..." akımına katılan kadının, her toplantıya farklı bir lüks araçla gitmesi, sadece ultra lüks markalardan alışveriş yapması gibi pahalı ve görkemli hayatı görenleri hayrete düşürdü. Bu göz alıcı yaşam tarzı, kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.

'Ben Dubai'de emlakçıyım' diyen kadının görkemli hayatı, görenleri şaşkına çevirdi

Standart bir akşam yemeği yerine sadece fine-dining denilen gastronomik lezzetlere sahip mekanlarda yemek yediğini belirten kadının, müşterileriyle her buluşmaya ayrı bir arabayla gitmesi şaşırtıcı olarak karşılandı. Güzel görünmesi gerektiğini söyleyen kadının, makyözler tarafından hazırlanması ve asla lüks olmayan bir markadan alışveriş yapmaması, sosyal medya kullanıcılarından tepki çekti.

\'\'Ben Dubai\'de emlakçıyım\'\' diyen kadının görkemli hayatı, görenleri şaşkına çevirdi

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Son Dakika Emlak ''Ben Dubai'de emlakçıyım'' diyen kadının görkemli hayatı, görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Okan:
    ben İstanbulda insaatciyim çok iyi mala vururum 309 20 Yanıtla
    Sıddık Kilim:
    adamsın vallahi bende almanyada inş çıyım iyi mala vururum 6 1
    Sadri Tunca:
    Helal sana Dayıoğlu 5 0
    Beykozlu:
    :)) 0 1
  • Mehmet Yılmaz:
    emlakcilikla alakası yok bulmuştur bir şeyh 169 3 Yanıtla
  • Yaşar hikmet:
    Bizim sitenin inşaatında çalışan bir güvenlik vardı. ağzından dış yoktu olanlarda curuktu. site bitti adam bizim sitedeki evleri kiralama ve satış için emlakcilik yapmaya başladı. şimdi tüm dişleri inci gibi altında lüks araba. birde solaryuma gidiyor devamlı. yani kısaca emlakciysan ve firildaksan para güzel kazanıyorsun 91 5 Yanıtla
    Ali Baba:
    aydınlattığı için tskler 4 0
    Ender Kervancıoğlu:
    Sen de adamı takip ediyosun. 3 0
  • Emre Acar:
    Demekki karapara aklamada Dubai cennet desene bizimkiler gibi 72 3 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Emlakçı olmadığı o kadar belli ki... 64 3 Yanıtla
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