\'\'Ben Dubai\'de emlakçıyım\'\' diyen kadının görkemli hayatı, görenleri şaşkına çevirdi

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Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor: Bulun bu alçağı

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Dubai'de yaşayan emlakçı bir Türk, çektiği videoyla viral oldu. Kadının ihtişamlı hayatı, kullanıcıları hayrete düşürdü.

"Ben Dubai'de emlakçıyım, tabii ki de..." akımına katılan kadının, her toplantıya farklı bir lüks araçla gitmesi, sadece ultra lüks markalardan alışveriş yapması gibi pahalı ve görkemli hayatı görenleri hayrete düşürdü. Bu göz alıcı yaşam tarzı, kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Standart bir akşam yemeği yerine sadece fine-dining denilen gastronomik lezzetlere sahip mekanlarda yemek yediğini belirten kadının, müşterileriyle her buluşmaya ayrı bir arabayla gitmesi şaşırtıcı olarak karşılandı. Güzel görünmesi gerektiğini söyleyen kadının, makyözler tarafından hazırlanması ve asla lüks olmayan bir markadan alışveriş yapmaması, sosyal medya kullanıcılarından tepki çekti.