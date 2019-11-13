Ben Faik Ben Safo
6 saat önce
Önceki akşam Ataşehir'de hizmete giren Gışddo Lounge'un açılışına katılan çift, iddialı konuştu: "Herkes ayağını denk alsın.
Önceki akşam Ataşehir'de hizmete giren Gışddo Lounge'un açılışına katılan çift, iddialı konuştu: "Herkes ayağını denk alsın. Piyasayı kasıp kavuracağız. Şarkılarımızın hepsi hit olacak. Kılık kıyafetimiz de değişecek bundan sonra. İsimlerimiz de 'Ben Faik ve Ben Safo' olabilir."
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:48
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