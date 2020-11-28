Ben Fero ve Anıl Piyancı birbirlerine potada meydan okuyacak - Son Dakika

Türkçe rap dünyasının başarılı isimlerinden Ben Fero ve Anıl Piyancı, Red Bull Half Court 3x3 sahasında yarışacak. İki isim bu kez sahnede değil, potada birbirine meydan okuyacak.

Sokak basketbol turnuvası Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Türkiye Finali 5 Aralık'ta İstanbul'da oynanacak. Her ikisi de çocuk yaşlardan itibaren basketbolla içli dışlı yetişen sanatçılardan Anıl Piyancı ve Ben Fero, basketbol sahasında ülkenin en iyilerini karşılaştırmaya hazırlanan Red Bull Half Court 3x3 Basketbol turnuvasında kozlarını paylaşacak.

SOSYAL MEDYADAN MEYDAN OKUDULAR

Ben Fero sosyal medya üzerinden Anıl Piyancı'ya "Anılım senin semtinde senin arkadaşlarınla benim arkadaşlarım 3x3 Red Bull Half Court'ta kapışacağız. Bekliyorum" sözleri ile meydan okudu.

Yakın arkadaş olan ikiliden Piyancı da bu meydan okumaya; "Ferom kardeşim bana meydan okumuşsun. Takımını al gel, buluşalım" sözleri ile yanıtladı. İki isim bugün İzmir'deki Hayalet Park'taki sahada buluşmak üzere sözleşti.

KIYASIYA BİR KAPIŞMA OLACAK

İddialı maça saatler kala sıkı bir antrenman sürecine giren Anıl Piyancı, "Hayatta en zevk aldığım şeylerden biri müzik setimizi basket potasının altına koyduktan sonra hip hop açıp arkadaşlarla müzik dinlerken şut çalışmak. Basketbol ve hip hop kesinlikle ayrılmaz ikili. Benim için her zaman bir tutku olmaya devam edecek. Bunu sevdiğim bir arkadaşımla yapacak olmak da çok heyecan verici" sözlerini kullandı.

Piyancı ile yakın arkadaş oldukları bilinen Ben Fero bu heyecanlı karşılaşma öncesinde "Basketbola oldum olası düşkünüm. Devamlı da oynarım. Anıl ile sahada kapışacağız, öncesinde de pratik yapıyorum. Kıyasıya bir karşılaşma olacağına eminim" diye konuştu.

Red Bull Half Court 3x3 Basketbol Türkiye Finali, 5 Aralık 2020 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. Kayıtların 16 Kasım Pazartesi günü başladığı turnuva ile ilgili tüm detayların Red Bull'un internet adresinde olduğu bildirildi.