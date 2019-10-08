Son Dakika Haberleri: "Ben Galatasaray'a yatmak için gelmedim"
Son Dakika Spor 'Ben Galatasaray'a yatmak için gelmedim'

"Ben Galatasaray'a yatmak için gelmedim"

48 dakika önce

Formaya hasret olan Taylan Antalyalı umutlu.... Genç yıldızın yakın çevresine, "Ben bu takıma yatmaya gelmedim, çalışacağım ve formayı kapacağım" şeklinde konuştuğu ifade edildi.

Formaya hasret olan Taylan Antalyalı umutlu.... Genç yıldızın yakın çevresine, "Ben bu takıma yatmaya gelmedim, çalışacağım ve formayı kapacağım" şeklinde konuştuğu ifade edildi.


İLK YARILARDA KAYIP


Geçen sezon ilk golünü 17. haftada atan Feghouli, bu sezona da çok kötü başladı. Sezonun formsuz isimlerinden Feghouli, istikrarını bozmuyor! Geçen sezon ilk golünün 17. ahftada atan Cezayirli yıldız, şu ana kadar Süper Lig'de ağları havalandıramadı.


ANDONE İYİ AMA SKORER DEĞİL


Gaziantep'in Rumen hocası Marius Sumudica, vatandaşı Andone ile ilgili konuştu. Tecrübeli teknik adam, "Sahaya ruhunu koyan çok iyi bir futbolcu; ancak iyi bir skorer değil" diye konuştu.

Gaziantep, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:41 
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