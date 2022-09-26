Alanında uzman jüri üyelerinin değerlendirmesinin ardından yarışma kapsamında verilecek toplam ödül ise 60 bin lira olarak açıklandı.???????

Yunus Emre Enstitüsü, Akyurt Belediyesi ve Çubuk Belediyesinin desteklediği yarışma, aynı zamanda çevre ve iklim krizine karşı mücadele konusuna fotoğraf ve sinemanın görsel anlatımı ile katkı sunmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA

Yunus Emre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › '5. Kadim Değerler Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması'na başvurular başladı - Son Dakika

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