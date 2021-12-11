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"Ben hayaletim, devletiniz beni bulamaz" diyen siber dolandırıcı yakalandı - Son Dakika

"Ben hayaletim, devletiniz beni bulamaz" diyen siber dolandırıcı yakalandı

11.12.2021 21:50
"Ben hayaletim, devletiniz beni bulamaz" diyen siber dolandırıcı yakalandı

Konya merkezli 9 ilde, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklanmıştı. Sevk işlemlerini takip etmek için adliyeye gelen bir kişi ise şüphelilerden birinin verdiği bilgi doğrultusunda gözaltına alınarak tutuklandı. Şahıs, müşteki avukatına "Ben hayaletim, beni sizin devletiniz bulamaz." dediği öğrenildi.

Kulu Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Aralık'ta "örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek, banka ve kredi kartının kötüye kullanılması, tehdit ve şantaj" suçlarını işledikleri öne sürülen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 9 ildeki eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 18'ini yakalamıştı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 10 zanlı tutuklandı.

ADLİYEYE GELEN BİR KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Kulu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin adliyeye sevkini takip etmek için Mersin'den geldiği belirlenen Ö.Ç'nin, tutuklulardan A.Ö'nün hesabını kullandığı belirlendi.

'Ben hayaletim, devletiniz beni bulamaz' diyen siber dolandırıcı adliyede yakalandı

"BEN HAYALETİM, DEVLETİNİZ BENİ BULAMAZ"

Ö.Ç, kullandığı telefonun şifresini vermemekte ısrar ederken, olayın mağduru şüphelinin WhatsApp görüşmesi esnasında "Ben hayaletim, beni sizin devletiniz bulamaz" diye belirten kişinin olabileceğini beyan etti.

'Ben hayaletim, devletiniz beni bulamaz' diyen siber dolandırıcı adliyede yakalandı

TUTUKLU SAYISI 11'E ÇIKTI

Sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen ve telefon şifresini vermeyen Ö.Ç, "delilleri karartma ihtimali" olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Ben hayaletim, devletiniz beni bulamaz diyen siber dolandırıcı yakalandı

Dolandırıcılık, Cumhuriyet, Aralık, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa 'Ben hayaletim, devletiniz beni bulamaz' diyen siber dolandırıcı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Ben hayaletim, devletiniz beni bulamaz" diyen siber dolandırıcı yakalandı - Son Dakika
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