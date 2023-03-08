"Ben Hızır'ım" deyip üç üniversite bitirmiş vatandaşı dolandırdı - Son Dakika
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"Ben Hızır'ım" deyip üç üniversite bitirmiş vatandaşı dolandırdı

08.03.2023 23:20

"Ben Hızır'ım" deyip üç üniversite bitirmiş vatandaşı dolandırdı İzmir'in Konak ilçesinde kendisini Hızır Aleyhisselam olarak tanıtan bir kişi, üç üniversite bitiren bir adamı kurban borcu olduğu ve paraları Cebrail Aleyhisselam'a vereceğini söyleyerek dolandırdı.

"Ben Hızır'ım" deyip üç üniversite bitirmiş vatandaşı dolandırdı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde kendisini Hızır Aleyhisselam olarak tanıtan bir kişi, üç üniversite bitiren bir adamı kurban borcu olduğu ve paraları Cebrail Aleyhisselam'a vereceğini söyleyerek dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan adam şikayetçi olurken, kimliği belli olmayan dolandırıcı her yerde aranıyor.

Olay, 3 Mart günü Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Ş.T., kır saçlı, beyaz sakallı ve kırmızı montlu bir şahsın yanına gelerek "Beklediğin kişi benim, beni Allah gönderdi. Ben Hızır Aleyhisselam'ım. Senin bir kurbanın var, bana para vermen lazım. Bunu Cebrail'e götüreceğim" dedi. Kendisine dua eden adam ile birlikte aynı gün saat 13.30 sıralarında banka şubesinden 2 bin 500 lira çeken Ş.T. olaydan 3 gün sonra dolandırıldığını anladı.

Polis merkezine giderek şikayetçi olan üç üniversite mezunu Ş.T.'yi dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Hızır Aleyhisselam, Cebrail, İzmir, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Ben Hızır'ım' deyip üç üniversite bitirmiş vatandaşı dolandırdı - Son Dakika

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