"Ben İyi Biri Olmadan Önce", Antakya'dan iki ödülle döndü - Son Dakika

Yönetmen, oyuncu ve senarist Şerafettin Kaya'nın "Ben İyi Biri Olmadan Önce" adlı filmi, yurt içi ve yurt dışından birçok festivalde ödül almaya devam ediyor.

Vizyona girmeye hazırlanırken festival yolculuğuna devam eden film, 9. Uluslararası Antakya Film Festivali'nden iki ödülle döndü.

Expo 2021 Hatay etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen festivalde, "Ben İyi Biri Olmadan Önce" filmi, "Jüri Özel" ödülü ile "Yeşilçam Özel Ödülü"ne değer görüldü. Yapım, Uluslararası 9. Paris Play Film Festivali'nde de "En İyi Film" ödülünü aldı.

Yapımcılığını Alp Medya Ajans adına Hamza Alp'in üstlendiği, Fatih'in Balat, Fener ve Cibali semtlerinde çekimleri gerçekleştirilen film, karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmeye çalışırken bir yandan da iyi biri olarak kalmaya çalışan bir insanın mücadelesini konu ediniyor.

Dram türündeki filmin oyuncu kadrosunda Pelin Batu, Nejat Yavaşoğulları, Mehmet Çağçağ ve Ayhan Taş yer alıyor.