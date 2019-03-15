Son Dakika Haberleri: Ben Kolay Ölmem"İn Prömiyeri Londra Arcola Tiyatro'da Sahnelendi

Ben Kolay Ölmem"İn Prömiyeri Londra Arcola Tiyatro'da Sahnelendi

2 saat önce

İki büyük şair Ahmed Arif ve Cemal Süreya'yı bir araya getiren, Londra'da yaşayan hukukçu Ali Has'ın kaleme aldığı "Ben Kolay Ölmem" oyunu prömiyeri 11-12-13 Mart tarihlerinde Londra Arcola Tiyatro'da sahnelendi.

Ben Kolay Ölmem
İki büyük şair Ahmed Arif ve Cemal Süreya'yı bir araya getiren, Londra'da yaşayan hukukçu Ali Has'ın kaleme aldığı "Ben Kolay Ölmem" oyunu prömiyeri 11-12-13 Mart tarihlerinde Londra Arcola Tiyatro'da sahnelendi.

Yayınladığı tek kitapla edebiyat dünyamızın ustaları arasına girerek, altmışa yakın baskı sayısıyla en çok okunan şairlerimizden Ahmed Arif ve yaşadığı sıkıntıları şiir satırlarında incelikle dile getiren ve Türkçe'ye 300'e yakın sözcük kazandıran Cemal Süreya, "Ben Kolay Ölmem" de bir araya geldi.

Birbirine paralel yaşamlarındaki kesişmelerden ve arkadaşlıklarından yola çıkarak, iki şairin yaşamlarını, mücadelelerini ve aşklarını anlatan "Ben Kolay Ölmem" Avrupa ve Türkiye turnesinden önce üç gece Londra'da Arcola Tiyatro'da kapalı gişe oynadı.

Oyunda Cemal Süreya karakterini başarılı oyuncu Göktay Tosun canlandırırken, Ahmed Arif rolünde usta oyuncu Cüneyt Yalaz vardı.

Yönetmenliğini Nesimi Kaygusuz'un, yapımcılığını Pan Productions'ın üstlendiği oyunun müziklerini, oyuna özel yaptıkları besteleriyle Vedat Yıldırım ve Cansun Küçüktürk sahnede canlı icra etti.

Ben Kolay Ölmem; öznel yaşamlarına ve onların halklarına yapılan sevgisizliğin tüm dayatmalarına maruz kalmış iki şaire ve şiirlerinde bıraktıkları mirasın isyansı ruhuna tekrar yaşam verirken seyircisini tarihsel bir adaletsizliğin sorgulandığı zamansız bir yolculuğa çıkarıyor.

"Ben Kolay Ölmem"in künyesi:

Yazan : Ali Has

Yöneten : Nesimi Kaygusuz

Oynayanlar/ Ahmed Arif : Cüneyt Yalaz

Cemal Süreyya : Göktay Tosun

Müzik : Vedat Yıldırım, Cansun Küçüktürk

Ses Tasarım : Cem Tuncer

Yönetmen Yardımcısı : Nimet İyigün

Grafik Tasarım & Video : Duysal Tuncer

Yapımcı : Zeynep Dalkıran

(Fotoğraflı) - Londra

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:27 Kaynak: DHA

Cemal Süreyya, Ahmed Arif, Londra, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Demet Akbağ'ın Eşi Zafer Çika'nın Cenazesinde, Çileden Çıkaran Anlar Oyuncu Levent Beceren Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bilgi Üniversitesi, İlbak Holding'e Satıldı Dünyaevine Giren Hazal Kaya, Ev Sahibiyle Davalık Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 13:29:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ben Kolay Ölmem"İn Prömiyeri Londra Arcola Tiyatro'da Sahnelendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]