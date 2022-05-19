'Ben kullanmıyordum' dedi, polis 'Kameradan bakarız' deyince çark etti - Son Dakika
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'Ben kullanmıyordum' dedi, polis 'Kameradan bakarız' deyince çark etti

19.05.2022 13:41
'Ben kullanmıyordum' dedi, polis 'Kameradan bakarız' deyince çark etti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin devrildiği kazada 1 kadın yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin devrildiği kazada 1 kadın yaralandı. Motosikleti kullanan kadın önce motosikleti başkasının kullandığını söylerken, trafik polisinin "Kameralardan bakarız" sözleri üzerine suçunu itiraf etti.

Edinilen bilgiye göre, Sarı Köprü istikametinden Yapay Şelale istikametine seyir eden Yaren M.'nin kullandığı 07 ARE 344 plakalı motosiklet, Antalya Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Ela M. asfalta düşüp sürüklenerek yaralandı. Ela M., 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Motosikleti başkasının kullandığını iddia etti

Olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kaza ile ilgili araştırma yaparken yaralanan kadının başında bulunan ve çevredekilerin motosikleti kullandığını söylediği kadının Yaren M. olduğunu öğrendi. Yaren M. ise polislere motosikleti başkasının kullandığını söyledi. Trafik polisinin "Kameralar var bakarız" demesi üzerine çark eden kadın, motosikleti kendisinin kullandığını ve ehliyetinin olmadığını söyledi. Yaren M., bir süre sonra ayağının ağrıdığını belirterek ambulansla hastaneye gitti. Trafik ekipleri, Yaren M.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL para cezası uygularken, motosiklet de trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. - ANTALYA

'Ben kullanmıyordum' dedi, polis 'Kameradan bakarız' deyince çark etti
'Ben kullanmıyordum' dedi, polis 'Kameradan bakarız' deyince çark etti
'Ben kullanmıyordum' dedi, polis 'Kameradan bakarız' deyince çark etti
'Ben kullanmıyordum' dedi, polis 'Kameradan bakarız' deyince çark etti
'Ben kullanmıyordum' dedi, polis 'Kameradan bakarız' deyince çark etti
'Ben kullanmıyordum' dedi, polis 'Kameradan bakarız' deyince çark etti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Motosiklet, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Ben kullanmıyordum' dedi, polis 'Kameradan bakarız' deyince çark etti - Son Dakika


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