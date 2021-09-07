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"Ben maalesef seçildim" diyen Necati Şaşmaz'ın avukatından, ortaya çıkan ses kayıtlarıyla ilgili ilk açıklama: Ses kaydı gerçek dışı - Son Dakika

"Ben maalesef seçildim" diyen Necati Şaşmaz'ın avukatından, ortaya çıkan ses kayıtlarıyla ilgili ilk açıklama: Ses kaydı gerçek dışı

07.09.2021 12:12

Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar rolüyle tanınan Necati Şaşmaz'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı ortaya çıkmış ve oyuncunun babasının kuzenine seçilmiş insan olduğunu anlatarak "Ben maalesef seçildim" dediği öne sürüldü. Büyük yankı uyandıran ses kaydından sonra açıklama yapan Şaşmaz'ın avukatı, "Biz bunun gerçek dışı kayıt olduğunu belirtti. Bu kaydı kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir süredir mehdilik iddialarıyla gündemden düşmeyen başarılı oyuncu Necati Şaşmaz'a ait olduğu konuşulan bir ses kaydı magazin gündemine bomba gibi düştü. Söz konusu ses kaydında Şaşmaz'ın kendisinin seçilmiş kişi olduğunu söylediği ileri sürüldü.

"BEN MAALESEF SEÇİLDİM"

Gazeteci İsmail Saymaz'ın yayınladığı ses kaydında Şaşmaz'ın kuzeni olduğu öne sürülen kişiye "Ben maalesef seçildim" dediği duyuluyor. Şaşmaz'ın söylediklerini pek tasvip etmediği gözlenen kuzeni ise "Psikolojik bir şey varsa ne olacak? Öyle zannediyorsun ama öyle değilse ne olacak? Bir psikoloğa görün" önerisinde bulunuyor.

"SES KAYDI GERÇEKDIŞI"

Gündeme bomba gibi düşen ses kaydının ardından Necati Şaşmaz'ın avukatından açıklama geldi. Basın açıklamasında, "Bu kayıt mahkeme doyasında sunuldu. Biz bunun daha sonradan oluşturulmuş gerçek dışı bir kayıt olduğunu belirttik. Kesinlikle bu kaydı kabul etmiyoruz" denildi.

Ortaya çıkan ses kaydında 'Ben maalesef seçildim' diyen Necati Şaşmaz'ın avukatından ilk açıklama: Ses kaydı gerçek dışı

İşte Necati Şaşmaz ve kuzenine ait olduğu öne sürülen ses kaydındaki diyaloglar:

Necati Şaşmaz: Belki de bin yıllardır peygamberden bu yana insanlardaki gönül bağı ile ruhsal bir şey yapıldı. Bulut gibi dedim ya, ruh parçası... Ondan bir parça aktarılarak bugünlere geldi. Bu ermiş insanlar ya da tasavvuf ocakları Budistlerde var, Musevilerde de. Sufizm ya da mistisizm bütün dinlerde var. Bunlar bize getirdiler belki. Bütün dinlerdeki tarikat ehilleri o ruhu getirdiler. O yüzden seçilmiş olmuş oluyorum İrfan abi. Onu alabilecek olan birisiyim ben. Anlatabildim mi? O gelen ruhu da alabilecek, o bilgiyi verebilecek... Ben bana verilenle onu birleştirip bir formül çözülmesi gibi olmuş olacak. Babamla konuşmam lazım.

İrfan T: Konuşacağın tek doğru insan orada.

Şaşmaz: Böyle şeyleri hanıma anlattığım günün sabahı Mahir aradı, "Enteresan bir rüya gördüm. Söylemek istedim" dedi. "Sen böyle yüksekte, çok yüksekte bir yerdesin, miraç gibi bir yerdesin. Ama bir sen oluyorsun, bir peygamber efendimiz oluyor" dedi. Hazreti Muhammed'in yüzü oluyorum, bir ben oluyorum. Bir o oluyorum, bir o oluyorum. Ben olduğum zaman asker kıyafeti giymişim, havacı, asker kıyafeti, yüzbaşı. "Hayırdır?" dedim. "Ben hiç rüya görmem. Görsem de hatırlamam. Peygamber efendimizi gördüm ve sakalı makalı her şeyde sendin" dedi.

İrfan T: Herkes bir şey düşünüyor. Cesur olup söylemesine gerek var mı? Yok. Ben düşündüğüm şeyi mesela anama anlatmam. Zaten faydası da olmaz. Ama babaya sorman çok farklı bir şey.

Şaşmaz: Gerekirse (Hazreti) İsmail gibi teslim olurum. "Al bıçağı" derim. Ben buna inanıyorum. Ya "Sen deccalsin lan" de, kes boğazımı. Ya da de ki: "Bunun yolunu göster." Bunu yapacağım. Bu yola çıktım çünkü.

İrfan T: Bu yola itildin mi?

Şaşmaz: Gerçekten öyle, itildim. Ben maalesef seçildim.

İrfan T: Psikolojik bir şey varsa ne olacak? Öyle zannediyorsun ama öyle değilse ne olacak? Bir psikoloğa görün.

Şaşmaz: İcatlar yapıyorum. Bu icatlar dünya için önemli icatlar. Dünya için önemli icatlar değil mi?"

Ben maalesef seçildim diyen Necati Şaşmaz'ın avukatından, ortaya çıkan ses kayıtlarıyla ilgili ilk açıklama: Ses kaydı gerçek dışı

İsmail Saymaz, Necati Şaşmaz, Bomba, Rüya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Ben maalesef seçildim' diyen Necati Şaşmaz'ın avukatından, ortaya çıkan ses kayıtlarıyla ilgili ilk açıklama: Ses kaydı gerçek dışı - Son Dakika Magazin


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