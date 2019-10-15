Ben neden bu hale geldim baba!

Meryem, son zamanlarda yaşadığı olaylardan dolayı zor günler yaşar. Levent'ten uzaklaşmanın vermiş olduğu acıyla genç kız kendisini yalnız hisseder. Durmuş'un tesadüfen araması Meryem'i daha da duygusallaştırır. Babasına karşı sevgisizliğinin hesabını soran Meryem, Durmuş'u derinden sarsar. Yaşadığı olaylardan sonra yorulan Meryem, babasını kendisini korumamasıyla suçlar ve gözyaşlarını tutamaz.



