Ben neden bu hale geldim baba!
1 saat önce
Meryem, son zamanlarda yaşadığı olaylardan dolayı zor günler yaşar. Levent'ten uzaklaşmanın vermiş olduğu acıyla genç kız kendisini yalnız hisseder. Durmuş'un tesadüfen araması Meryem'i daha da duygusallaştırır. Babasına karşı sevgisizliğinin hesabını soran Meryem, Durmuş'u derinden sarsar.
Meryem, son zamanlarda yaşadığı olaylardan dolayı zor günler yaşar. Levent'ten uzaklaşmanın vermiş olduğu acıyla genç kız kendisini yalnız hisseder. Durmuş'un tesadüfen araması Meryem'i daha da duygusallaştırır. Babasına karşı sevgisizliğinin hesabını soran Meryem, Durmuş'u derinden sarsar. Yaşadığı olaylardan sonra yorulan Meryem, babasını kendisini korumamasıyla suçlar ve gözyaşlarını tutamaz.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:22
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