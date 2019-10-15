Son Dakika Haberleri: Ben neden bu hale geldim baba!
Son Dakika Magazin Ben neden bu hale geldim baba!

Ben neden bu hale geldim baba!

1 saat önce

Meryem, son zamanlarda yaşadığı olaylardan dolayı zor günler yaşar. Levent'ten uzaklaşmanın vermiş olduğu acıyla genç kız kendisini yalnız hisseder. Durmuş'un tesadüfen araması Meryem'i daha da duygusallaştırır. Babasına karşı sevgisizliğinin hesabını soran Meryem, Durmuş'u derinden sarsar.

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Meryem, son zamanlarda yaşadığı olaylardan dolayı zor günler yaşar. Levent'ten uzaklaşmanın vermiş olduğu acıyla genç kız kendisini yalnız hisseder. Durmuş'un tesadüfen araması Meryem'i daha da duygusallaştırır. Babasına karşı sevgisizliğinin hesabını soran Meryem, Durmuş'u derinden sarsar. Yaşadığı olaylardan sonra yorulan Meryem, babasını kendisini korumamasıyla suçlar ve gözyaşlarını tutamaz.


Meryem, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:22 
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