"Ben okuyorum Gaziantep okuyor" kampanyası

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir özel okul, Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan "Ben okuyorum, Gaziantep okuyor" projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenledi.



Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan "Ben Okuyorum, Gaziantep Okuyor" Projesi kapsamında bir özel tarafından, farkındalık oluşturmak ve okumaya dikkat çekmek için veliler ve öğrencilerle Çamlıca Mahallesi, Çamlıca Parkı'nda kitap okuma etkinliği düzenlendi.



Yarım saat süren etkinlik süresince öğrenciler öğretmen ve velileriyle birlikte kitap okumanın mutluluğunu yaşadı.



Etkinliklerin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.