Gaziantep'te, Valilik, Şahinbey Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında, öğrencilere 1 milyonun üzerinde kitap dağıtılacağı bildirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik tarafından hayata geçirilen "Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" projesi çerçevesinde Gaziantep Valiliği, Şahinbey Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında "Aylık Ödüllü Kitap Okuma Yarışması" protokolü imzalandı.

Vali Davut Gül, protokol imza töreninde, 8 ayda Şahinbey'deki öğrencilere 1 milyonun üzerinde kitap dağıtılacağını aktararak, bunun projeye önemli katkı sunacağını belirtti.

Şahinbey Belediyesinin lise ve ortaokullardaki tüm öğrencilere her ay bir kitap dağıtarak 8 ay boyunca projeyi devam ettireceğini kaydeden Gül, "Şahinbey Belediyemiz ödüllü bir yarışma düzenleyecek. Baktığımızda Şahinbey'deki öğrencilere 8 ay boyunca 1 milyonun üzerinde kitap dağıtılacağını görüyoruz. Kitap okumanın bildiğimiz faydalarının dışında akademik başarıya da çok önemli katkıları oluyor. İnanıyorum ki bu okunacak kitaplarla birlikte çocuklarımızın akademik seviyeleri de daha da artmış olacak." ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da yaklaşık iki yıldır ilçedeki ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ödüllü kitap okuma yarışması düzenlediklerini belirterek, "Kitap okuma yarışmasında derece yapan öğrencilerin bir kısmını Bosna Hersek'e, bir kısmını Konya'ya bir kısmını da umreye götürdük. Yine bisiklet dağıttık. Çeşitli vesilelerle öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Amacımız öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırarak her evde bir kütüphane oluşmasını sağlamak." açıklamasında bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete ise kitap okumanın önemine değinerek, Gaziantep'te son yıllarda önemli etkinlikler düzenlendiğini ve kentin artık okuyan bir şehir olduğunu vurguladı.

Proje kapsamında dereceye girenlerin ödüllendirileceği, katılım sağlayan bütün öğrencilereyse kitap dağıtılacağı kaydedildi.