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Ben Rienstra Açıklaması

51 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin ilk maçında alınan mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor.

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İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin ilk maçında alınan mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Rienstra "Kendimizi affettirmeliyiz" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni transferi Ben Rienstra Aytemiz Alanyaspor maçında alınan yenilgiden ötürü üzüntülü olduğunu söyledi. 89 dakika sahada kalan Hollandalı maç sonrasında "Süper Lig'de Kayserispor'da oynamaktan mutluyum. Ama ilk sonuç hayal kırıklığı. Çalışalım ve savaşmaya devam edelim güzel sonuçlar gelecek" dedi. - KAYSERİ
Aytemiz Alanyaspor, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:27 Kaynak: İHA
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