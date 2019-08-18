Ben Rienstra Açıklaması
51 dakika önce
İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin ilk maçında alınan mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor.
İstikbal Mobilya Kayserispor Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:27 Kaynak: İHA
, ligin ilk maçında alınan mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Rienstra "Kendimizi affettirmeliyiz" dedi.
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maçında alınan yenilgiden ötürü üzüntülü olduğunu söyledi. 89 dakika sahada kalan Hollandalı maç sonrasında "Süper Lig'de Kayserispor'da oynamaktan mutluyum. Ama ilk sonuç hayal kırıklığı. Çalışalım ve savaşmaya devam edelim güzel sonuçlar gelecek" dedi. - KAYSERİ
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