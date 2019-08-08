Son Dakika Haberleri: Ben Rienstra imzayı attı
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Ben Rienstra imzayı attı

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor, SC Heerenveen takımından transfer ettiği 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ben Rienstra ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ben Rienstra imzayı attı, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor, SC Heerenveen takımından transfer ettiği 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ben Rienstra ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni transferi ile resmi sözleşme imzaladı. Dün sabah saatlerinde Kayseri'ye gelen ve yapılan son görüşmenin ardından bugün sabah sağlık kontrolünden geçen Riensta kendisini 2 yıllığına sarı-kırmızılı yapan sözleşmeye imza atı. İstikbal Mobilya Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Kayserisporumuz Hollanda'nın SC Heerenveen takımı kaptanı Ben Rienstra ile Başkan Vekilimiz Serdar Maraşlı ve Genel Sekreterimiz Fatih Çağlar Öcal'ın da katılımlarıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi. - KAYSERİ
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Heerenveen, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:01 Kaynak: İHA
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