Ben Rienstra Kayserispor'da
58 dakika önce
açıklamalarda bulunan Rienstra, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. 1 hafta içerisinde Kayserispor'da futbol oynamak için sabırsızlanıyorum.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:41 Kaynak: DHA
açıklamalarda bulunan Rienstra, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. 1 hafta içerisinde Kayserispor
'da futbol oynamak için sabırsızlanıyorum. Beni bekliyorlar, çok iyi duygular içerisindeyim" dedi.
Hollandalı futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Geçen sezon Heerenveen
'de oynayan Hollandalı orta saha oyuncusu 35 maça çıkarken, 5 gol attı.
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Kayserispor Başkan Yardımcısı Serdar Maraşlı, transfer süreçlerinin zorlu geçtiğini belirterek, "Elimizden geldiği kadar en iyi oyuncuları en ekonomik şartlarda kulübümüz menfaatleri doğrultusunda takıma kazandırmaya çalışıyoruz. Bunun için çalışmalarımız hala devam ediyor. Taraftarımız hiç endişe etmesin. Bu sene iyi bir takım kurmak için ciddi mücadele ediyoruz. Mücadelemizin neticesini en kısa zamanda birkaç dokunuşla alırız diye tahmin ediyorum" diye konuştu.
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