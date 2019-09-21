Ben sana hiç veda edemedim babam
30 dakika önce
Oyuncu, yönetmen ve yazar Almula Merter Churm, bu büyük kaybın birinci yıldönümünde babası için duygu yüklü bir mektup kaleme aldı.
Oyuncu, yönetmen ve yazar Almula Merter Churm, bu büyük kaybın birinci yıldönümünde babası için duygu yüklü bir mektup kaleme aldı. Churm, "Paşam" diye hitap ettiği babasına özlemini dile getirdi, ona "Ben sana hiç veda edemedim babam" diye seslendi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:40
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