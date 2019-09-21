Son Dakika Haberleri: Ben sana hiç veda edemedim babam
Son Dakika Magazin Haber

Ben sana hiç veda edemedim babam

30 dakika önce

Oyuncu, yönetmen ve yazar Almula Merter Churm, bu büyük kaybın birinci yıldönümünde babası için duygu yüklü bir mektup kaleme aldı.

Ben sana hiç veda edemedim babam, System.String[]

Oyuncu, yönetmen ve yazar Almula Merter Churm, bu büyük kaybın birinci yıldönümünde babası için duygu yüklü bir mektup kaleme aldı. Churm, "Paşam" diye hitap ettiği babasına özlemini dile getirdi, ona "Ben sana hiç veda edemedim babam" diye seslendi.

Almula Merter, Yönetmen, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü isimler hayatını kaybeden Neslican Tay'ın acısını paylaştı
Ünlü rapçi Şehinşah, gözaltına alınıp daha sonra ise serbest bırakıldığını duyurdu Demi Moore, eski kocası Ashton Kutcher'ın kendisini üçlü cinsel ilişkiye zorladığını itiraf etti Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Sarnıç'tan derin göğüs dekolteli paylaşım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 09:10:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ben sana hiç veda edemedim babam
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]