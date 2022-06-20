Son dakika haberi | İki aile arasındaki kanlı kavganın sebebi takısı meselesi çıktı: 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' kavgası cinayetle bitti

İki aile arasındaki kanlı kavganın sebebi takısı meselesi çıktı: 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' kavgası cinayetle bitti

KOCAELİ Kocaeli'de iki aile arasında çıkan kavgada silahla vurularak hayatını kaybeden kadının kuzeni, "Kavga takı yüzünden çıktı. Bir aile, diğer ailenin düğününde yarım altın takmış. Sonra düğün olduğunda gruplardan biri, diğer aileye çeyrek altın takmış. 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' diye arbede yaşanmış" dedi.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen hafta iki aile arasında Kandıra'daki bir düğünde takı meselesi sebebiyle tartışma yaşandı. İki grup arasındaki gerginlik, daha sonra husumete dönüştü. Gruplar arasındaki husumetin büyümesi üzerine T.Ö. ve T.D. adlı iki kuzen, dün akşam saatlerde karşı tarafın yaşadığı eve geldi. Gruplar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. T.Ö. ve T.D.'nin her ikisi de yaralanırken, diğer aileden de Gülten Şencan yaralandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 42 yaşındaki Gülten Şencan, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 2 yaralının da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"Kavga takı yüzünden çıktı"

Gülten Şencan'ın kuzeni Körfez Romanlar Dernek Başkanı Bayram Denizci, "Kavga takı yüzünden çıktı. Bir aile, diğer ailenin düğününde yarım altın takmış. Sonra düğün olduğunda gruplardan biri, diğer aileye çeyrek altın takmış. 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' diye arbede yaşanmış. Biz düğün esnasında tarafları evlerine yollamıştık. Sonradan biri diğerini aramış, 'Sen neredesin? Hesaplaşalım' demiş. Evin önünde birbirleriyle tartışmaya başlamışlar. Silah çıkarıyorlar, teyzemin kızı arada kalıyor. Kimin tarafından geldiği belli olmayan kurşunla vefat ediyor"

Aşırı alkol kullanımının da kavganın sebepleri arasında yer aldığını söyleyen Denizci, "Bunun sebebi yine alkole dayanır. Türkiye genelinde bizim toplumsal bir sıkıntımız var. Roman kardeşlerimiz hafta sonları fazla alkol alıyor. Alkol sebebiyle gençlerimiz zehirleniyor. Böyle şeylerin yaşanmaması adına toplumumuzdan istirhamımız, Allah rızası için alkolden uzak duralım. Biraz daha kendimize çeki düzen verelim. Örneğin düğünlerimiz 2 gün, 3 gün oluyor bunu 1 güne düşürelim. Bizim Roman düğünlerimiz 2-3 gün sürmesin. Vatandaşlarımız aşırı alkol alıyor ve sonu acı oluyor" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.