Son dakika haberi | İki aile arasındaki kanlı kavganın sebebi takısı meselesi çıktı: 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' kavgası cinayetle bitti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | İki aile arasındaki kanlı kavganın sebebi takısı meselesi çıktı: 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' kavgası cinayetle bitti

20.06.2022 14:47

Edinilen son dakika gelişmesine göre İki aile arasındaki kanlı kavganın sebebi takısı meselesi çıktı: 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?

İki aile arasındaki kanlı kavganın sebebi takısı meselesi çıktı: 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' kavgası cinayetle bitti

KOCAELİ Kocaeli'de iki aile arasında çıkan kavgada silahla vurularak hayatını kaybeden kadının kuzeni, "Kavga takı yüzünden çıktı. Bir aile, diğer ailenin düğününde yarım altın takmış. Sonra düğün olduğunda gruplardan biri, diğer aileye çeyrek altın takmış. 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' diye arbede yaşanmış" dedi.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, geçen hafta iki aile arasında Kandıra'daki bir düğünde takı meselesi sebebiyle tartışma yaşandı. İki grup arasındaki gerginlik, daha sonra husumete dönüştü. Gruplar arasındaki husumetin büyümesi üzerine T.Ö. ve T.D. adlı iki kuzen, dün akşam saatlerde karşı tarafın yaşadığı eve geldi. Gruplar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. T.Ö. ve T.D.'nin her ikisi de yaralanırken, diğer aileden de Gülten Şencan yaralandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 42 yaşındaki Gülten Şencan, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 2 yaralının da tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

"Kavga takı yüzünden çıktı"

Gülten Şencan'ın kuzeni Körfez Romanlar Dernek Başkanı Bayram Denizci, "Kavga takı yüzünden çıktı. Bir aile, diğer ailenin düğününde yarım altın takmış. Sonra düğün olduğunda gruplardan biri, diğer aileye çeyrek altın takmış. 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' diye arbede yaşanmış. Biz düğün esnasında tarafları evlerine yollamıştık. Sonradan biri diğerini aramış, 'Sen neredesin? Hesaplaşalım' demiş. Evin önünde birbirleriyle tartışmaya başlamışlar. Silah çıkarıyorlar, teyzemin kızı arada kalıyor. Kimin tarafından geldiği belli olmayan kurşunla vefat ediyor"

Aşırı alkol kullanımının da kavganın sebepleri arasında yer aldığını söyleyen Denizci, "Bunun sebebi yine alkole dayanır. Türkiye genelinde bizim toplumsal bir sıkıntımız var. Roman kardeşlerimiz hafta sonları fazla alkol alıyor. Alkol sebebiyle gençlerimiz zehirleniyor. Böyle şeylerin yaşanmaması adına toplumumuzdan istirhamımız, Allah rızası için alkolden uzak duralım. Biraz daha kendimize çeki düzen verelim. Örneğin düğünlerimiz 2 gün, 3 gün oluyor bunu 1 güne düşürelim. Bizim Roman düğünlerimiz 2-3 gün sürmesin. Vatandaşlarımız aşırı alkol alıyor ve sonu acı oluyor" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YORUMLAR
500
Düğünde yaşanan takı kavgası kanlı bitti: Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın Düğünde yaşanan takı kavgası kanlı bitti: Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın Son dakika haber: Yol verme kavgası yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü Son dakika haber: Yol verme kavgası yüzünden çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İki aile arasındaki kanlı kavganın sebebi takısı meselesi çıktı: 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' kavgası cinayetle bitti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:34 Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün getirildi
20:29 İsrail'de koalisyon ortakları erken seçim kararı aldı! Dışişleri Bakanı Yair Lapid geçici başbakan olacak
20:12 Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya heyetleriyle görüştü: Faaliyetlerini sonlandırın
20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteriyle görüştü! Masada gıda krizi yer aldı
20:04 Katar, Dünya Kupası için ülkelerine gelecek taraftarları cinsel ilişki konusunda uyardı
19:53 İstanbul'da Marmaray Bostancı durağında bir genç raylara atladı! Seferler durduruldu
19:26 "Çay Kanununda Değişiklik" öngören yasa teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu! Çay atıklarından çay üretenlere 400 bin lira ceza
19:23 Ebrar Karakurt kendisine yapılan eleştiriye sert yanıt verdi: Kudurtmaya devam
18:49 2022-2023 sezonu için takımların harcama limitlerini açıkladı! En yüksek limit Galatasaray'da
18:47 Araştırma sonuçları kamuoyu ile paylaştı! İYİ Parti ikinci sırada yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 21:02:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | İki aile arasındaki kanlı kavganın sebebi takısı meselesi çıktı: 'Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?' kavgası cinayetle bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement