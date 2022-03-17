"Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı" sergisi, 29 Mayıs'a kadar uzatıldı - Son Dakika
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"Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı" sergisi, 29 Mayıs'a kadar uzatıldı

17.03.2022 16:45
"Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı" sergisi, 29 Mayıs'a kadar uzatıldı

Çiğdem Simavi hamiliğinde Meşher'de düzenlenen "Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı" sergisi 29 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Çiğdem Simavi hamiliğinde Meşher'de düzenlenen "Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı" sergisi 29 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Deniz Artun'un küratörlüğünde gerçekleştirilen sergide, 1850–1950 arasında Türkiye'de yaşamış ve üretmiş sanatçı kadınların eserlerinden bir seçkiye yer veriliyor.

İsmini Şükran Aziz'in sergideki bir eserinden alan etkinlik, sanat tarihi tarafından kaydedilmemiş kadınları tek tek fark ettirmeyi hedefliyor.

Meşher'in üç katına yayılan ve 117 sanatçıdan 232 eserin yer aldığı sergi, pazartesi günleri hariç haftanın her günü 11.00-18.00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

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Türkiye, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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