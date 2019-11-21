Son Dakika Haberleri: Ben Simmons NBA kariyerinin ilk 3 sayılık isabetini buldu
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Ben Simmons NBA kariyerinin ilk 3 sayılık isabetini buldu

6 saat önce

Philadelphia 76ers sahasında New York Knicks'i 109-104'lik skorla mağlup ederken, ev sahibi takımda Ben Simmons NBA kariyerinin 172. maçında ilk 3 sayılık isabetini buldu.

Ben Simmons NBA kariyerinin ilk 3 sayılık isabetini buldu, System.String[]

Philadelphia 76ers sahasında New York Knicks'i 109-104'lik skorla mağlup ederken, ev sahibi takımda Ben Simmons NBA kariyerinin 172. maçında ilk 3 sayılık isabetini buldu.


Bu sezon öncesi Çin'de oynanan hazırlık maçında attığı 3 sayılık basketle yeni sezonda 3 sayılık atış kullanmaya başlayacağının sinyallerini eren Simmons, New York maçının 2: 40 dakikasında Furkan Korkmaz asistinde kariyerinin ilk 3 sayılık basketini buldu.


Simmons'un basketiyle takım arkadaşları ve Wells Fargo'yu dolduran Philly taraftarları büyük sevinç yaşadı.


23 yaşındaki oyuncu karşılaşmayı da 18 sayı, 13 asist ve 7 ribaund ile tamamladı.


Çin Halk Cumhuriyeti, New York Knicks, Philadelphia, New York, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 11:46 
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