Ben Ter, Sürdürülebilir Su Üzerine Mesaj Gönderdi

New York City FC savunucusu Ben Sweat, dünyanın çeşitli yerlerinde temiz su elde etmenin zorlukları üzerine bu mesajı veriyor. New York City FC, oyuncuları dünyanın farklı bölgelerinde ağır su sorunlarıyla karşı karşıya tutan sürdürülebilir su teknolojisi şirketi Xylem ile ortaklık kurdu.