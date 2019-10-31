Son Dakika Haberleri: "Ben ve Öteki" yarın sahnelenecek
Son Dakika Güncel 'Ben ve Öteki' yarın sahnelenecek

"Ben ve Öteki" yarın sahnelenecek

46 dakika önce

Oyuncu Fercan Bay'ın kaleme aldığı ve oynadığı "Ben ve Öteki" adlı tiyatro oyunu, Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde izleyiciyle buluşacak.

Oyuncu Fercan Bay'ın kaleme aldığı ve oynadığı "Ben ve Öteki" adlı tiyatro oyunu, Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde izleyiciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Tuna Öztunç'un üstlendiği oyun, Fercan Bay Tiyatrosunda yarın sahnelenecek

Bay'ın hastane müdürü "Remzi"yi canlandırdığı oyunda Emre Avşar "Cihangir", Gürcan Yavuz "Ziya", Burcu Kotil "Nesrin", Bekir Garip "Önder", Serap Can "Hasta Kadın", Selen Güngör ise "Hasta Bakıcı" karakterlerini oynayacak.

Yoksul bir kasabadaki tımarhanede yatan Ziya ile psikiyatr Cihangir Bey arasında geçen absürt ve kara mizah türündeki oyun, "Her düzen kendisini var etmek için ötekileri inşa eder" fikrini savunurken, delilik ile akıllılık sınırını sağlık sistemi üzerinden sorguluyor.

Cihangir, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:40 Kaynak: AA
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