Son Dakika Haberleri: Ben Vecihi Hürkuş'un Galası Yapıldı

Ben Vecihi Hürkuş'un Galası Yapıldı

1 saat önce

Kurtuluş Savaşı döneminde yaşayan, ilk Türk pilot olan Vecihi Hürkuş'un hayatının anlatıldığı "Ben Vecihi Hürkuş" tiyatro gösteriminin galası Eyüpsultan'nda yapıldı.

Ben Vecihi Hürkuş'un Galası Yapıldı, System.String[]
Kurtuluş Savaşı döneminde yaşayan, ilk Türk pilot olan Vecihi Hürkuş'un hayatının anlatıldığı "Ben Vecihi Hürkuş" tiyatro gösteriminin galası Eyüpsultan'nda yapıldı. Eyüpsultan Belediyesi'nin ev sahipliğinde Tekamül Tiyatrosu'nun sahneye taşıdığı ilk Türk pilot olan Vecihi Hürkuş'un hayatının anlatıldığı 'Ben Vecihi Hürkuş' isimli tiyatro gösteriminin galası yapıldı. Kurtuluş Savaşı döneminde yaşayan, ilk Türk uçağını yapan, Türkiye'nin ilk özel havayolu şirketini kuran, Meclis'te üç kez takdirname alan ve İstiklal Madalyası ile ödüllendirilen Hürkuş'un yaşamının anlatıldığı oyun Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi'nde oynandı. Yazar ve yönetmenliğini Yasin Çetin'in yaptığı oyunda Ensar Kaplan, Ziya Öztürk, Sevim Erdoğan, Özgür Uysal, Oğuz Cabir Arslan, Mustafa Çeğindir ve Orkun Başarır rol aldı. Galaya Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın da katıldı. Tiyatro gösterimine Eyüpsultanlı vatandaşların ilgisi büyük oldu.

"ÇOK ÖNEMLİ ŞAHSİYETLERİ NESİLLERİMİZ MAALESEF BİLMİYOR" Eyüpsultan Belediyesi olarak tarihteki önemli şahsiyetleri, yeni nesillerle buluşturmak istediklerini dile getiren Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, "Bana göre özel bir etkinlik yapıyoruz. Gerçekten tarihimize, kültürümüze, sanatımıza, medeniyetimize çok ciddi katkılar yaptı. Çok önemli şahsiyetleri nesillerimiz maalesef bilmiyor. Belki de özellikle bilinmesi istenmiyor. Vecihi Hürkuş bunların en önemlilerinden bir tanesi. Türk havacılık sanayisinin kurucularından kabul ediliyor. Maalesef gerektiği kadar ilgi gösterilememiş. Son zamanlarda Vecihi Hürkuş gibi değerlerimizi açığa çıkarmaya, günümüz insanlarıyla buluşturmaya çalışıyoruz. Biz de Eyüpsultan Belediyesi olarak tiyatrosuyla buna bir katkı sağlamaya çalıştık. Umarım sanatın taşıyıcılığıyla, sanatın etkisiyle geçmişteki bu çok kıymetli değerlerimizi yeni nesillerimizle buluştururuz. Tarih şuuruna, milli şuura azda olsa katkıda bulunuruz düşüncesiyle bu etkinliği yaptık. Bugüne kadar Eyüpsultan Belediyesi'nin kültür politikalarına yön veren çalışmalar oldu. Bunlar bütün hızıyla devam edecek" diye konuştu.

OYUNUN KONUSU Oyun, kendisine bağlanan gazi maaşına bile yerli uçak üretimi sevdası yüzünden haciz konan Vecihi Hürkuş'un anılarını kaleme alırken beyin kanaması geçirmesi ve komaya girmesi gerçeğinden hareketle, koma döneminde hayatının dönüm noktalarının gözlerinin önünden geçişini konu alıyor.

(Alper Suat Tutaşı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:56 Kaynak: İHA

Vecihi Hürkuş, Güncel
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