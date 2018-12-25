Ben Vecihi Hürkuş'un Galası Yapıldı

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Muhafız'da, Sevişme Sahneleriyle Olay Olan Ayça Ayşin Turan, Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı

İlk Kez Bir Asgari Ücretli Olarak Komisyonda Yer Alan Gülden Görmez Yapılan Zammı Değerlendirdi