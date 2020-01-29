'Ben virüs değilim': Koronavirüs ile birlikte Fransa'da Asyalı göçmenlere yönelik ırkçılık arttı - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Ben virüs değilim': Koronavirüs ile birlikte Fransa'da Asyalı göçmenlere yönelik ırkçılık arttı - Son Dakika Dünya

'Ben virüs değilim': Koronavirüs ile birlikte Fransa'da Asyalı göçmenlere yönelik ırkçılık arttı

6 saat önce

Fransa'da yaşayan Asyalı göçmenler koronavirüs salgınıyla birlikte kendilerine yönelik ırkçı tavırların artmasından şikayetçi. Sosyal medya kullanıcıları, maruz kaldıkları ırkçılığı "Ben virüs değilim" (#JeNeSuisPasUnVirus) etiketiyle paylaşıyor.

'Ben virüs değilim': Koronavirüs ile birlikte Fransa'da Asyalı göçmenlere yönelik ırkçılık arttı, System.String[]

Fransa'da yaşayan Asyalı göçmenler koronavirüs salgınıyla birlikte kendilerine yönelik ırkçı tavırların artmasından şikayetçi. Sosyal medya kullanıcıları, maruz kaldıkları ırkçılığı "Ben virüs değilim" (#JeNeSuisPasUnVirus) etiketiyle paylaşıyor. Fransızların genelde bütün Asyalılar için 'Çinli' ifadesini kullandığını belirten paylaşımlar, insanların ırkçı eğilimlerinin koronavirüs salgınıyla birlikte daha görünür olduğunu vurguluyor.


Fransa'da henüz 4 vaka görülmesine karşın, toplumda panik havasının hakim olduğuna dikkat çeken uzmanlar, özellikle sosyal medyada ırkçı şakaların katlanarak arttığını belirtiyor. Ancak ayrımcı tutumlar sosyal medya ile sınırlı değil.

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Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:31 
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