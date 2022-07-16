"Ben vurur yatarım" diyerek doktoru tehdit etti, gözaltına alındı - Son Dakika
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"Ben vurur yatarım" diyerek doktoru tehdit etti, gözaltına alındı

16.07.2022 14:41
"Ben vurur yatarım" diyerek doktoru tehdit etti, gözaltına alındı

Trabzon'da KTÜ Farabi Hastanesi acil servisinde doktoru, "Yarın dolu geleceğim, ben vurur yatarım, yarın geleceğim görüşeceğiz" şeklinde tehdit eden şahıs gözaltına alındı.

Trabzon'da KTÜ Farabi Hastanesi acil servisinde doktoru, "Yarın dolu geleceğim, ben vurur yatarım, yarın geleceğim görüşeceğiz" şeklinde tehdit eden şahıs gözaltına alındı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Acil Servisi'ne gelen F.Ş. isimli şahıs, doktor M.S.B'den hastasının dikişlerinin alınmasını istedi. Dikişlerinin alınamayacağını belirten doktor ile F.Ş. arasında tartışma yaşandı. İkili arasında yaşanan tartışma güvenlik görevlilerinin de araya girmesi sonucu son bulurken, F.Ş. isimli şahsın hastaneden ayrılırken, "Yarın dolu geleceğim, ben vurur yatarım, yarın geleceğim görüşeceğiz" şeklinde tehditler savurduğunu iddia eden doktor şikayetçi oldu. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan F.Ş.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. - TRABZON

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Kaynak: İHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Ben vurur yatarım' diyerek doktoru tehdit etti, gözaltına alındı - Son Dakika

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