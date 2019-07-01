Son Dakika Haberleri: "Ben yeşilde geçtim" deyip çarptığı yayayı bırakıp gitti
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"Ben yeşilde geçtim" deyip çarptığı yayayı bırakıp gitti

1 saat önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yoldan karşıya geçemeye çalışırken otomobilin çarptığı şahıs yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yoldan karşıya geçemeye çalışırken otomobilin çarptığı şahıs yaralandı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü ise "Ben yeşilde geçtim" deyip çarptığı yayayı bırakıp gitti.

Kaza, İzmit D-100 Karayolu yan yol Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan halinde olan 34 HB 1835 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmekte olan Eda E.'ye (20) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Eda E. savrulurken göre sürücü "Ben yeşilde geçtim" diyerek yoluna devam etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekibi sevk edilirken kısa sürede gelen ekip yaralı şahsa ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan otomobili yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 05:14 Kaynak: İHA
Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa
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