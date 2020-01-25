Ben Youssef, Denizlispor'da - Son Dakika
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Ben Youssef, Denizlispor'da

6 saat önce

DENİZLİ(İHA) – Denizlispor 31 yaşındaki deneyimli stoper oyuncusu Ben Youssef'le sözleşme imzaladı.

Ben Youssef, Denizlispor'da, System.String[]

DENİZLİ(İHA) – Denizlispor 31 yaşındaki deneyimli stoper oyuncusu Ben Youssef'le sözleşme imzaladı.


Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Denizlispor, Süper Lig'in ilk yarısında Kasımpaşa'da forma giyen 31 yaşındaki savunma oyuncusu Syam Ben Youssef'le sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulübün sportif direktörü Burak Özsaraç da yer aldı. - DENİZLİ

Denizlispor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:00 Kaynak: İHA
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