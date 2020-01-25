Ben Youssef Denizlispor'da - Son Dakika
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Ben Youssef Denizlispor'da

6 saat önce

Denizlispor 31 yaşındaki deneyimli stoper oyuncusu Ben Youssef'le sözleşme imzaladı.

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Denizlispor 31 yaşındaki deneyimli stoper oyuncusu Ben Youssef'le sözleşme imzaladı.

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Denizlispor, Süper Lig'in ilk yarısında Kasımpaşa'da forma giyen 31 yaşındaki savunma oyuncusu Syam Ben Youssef'le sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulübün sportif direktörü Burak Özsaraç da yer aldı.

(Köksal Kılınç/İHA)

Denizlispor, Kasımpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 07:10 Kaynak: İHA
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