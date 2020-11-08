Benard Cheruiyot Sang: "Türk insanları çok iyi"
08.11.2020 13:54
- Benard Cheruiyot Sang: "Türk insanları çok iyi" 42. İstanbul Maratonu elit erkek atletler kategorisinde birinci olan Kenyalı koşucu Benard Cheruiyot Sang, "Türkiye'nin insanları çok iyi ve beni güzel bir şekilde karşıladı" dedi.
- Benard Cheruiyot Sang: "Türk insanları çok iyi"
İSTANBUL - 42. İstanbul Maratonu elit erkek atletler kategorisinde birinci olan Kenyalı koşucu Benard Cheruiyot Sang, " Türkiye'nin insanları çok iyi ve beni güzel bir şekilde karşıladı" dedi.
N Kolay 42. İstanbul Maratonu elit erkek atletler kategorisinde Benard Cheruiyot Sang, finiş çizgisine ilk sırada gelen isim oldu. Yarışın ardından Kenyalı atlet basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cheruiyot Sang, İstanbul'u çok sevdiğini aktararak, " Kütahya'da yaşıyorum. Bana güzel imkanlar sağladılar. Ben onlar için bu formayı giydim. Kütahya'da çok güzel antrenmanlar geçiriyorum. Türkiye'nin insanları çok iyi ve beni güzel bir şekilde karşıladılar, bana çok iyi davranıyorlar" şeklinde konuştu.
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