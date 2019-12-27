Benazir Butto ilk kez öldürüldüğü yerde anıldı - Son Dakika
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Benazir Butto ilk kez öldürüldüğü yerde anıldı

6 saat önce

Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto, 12 yıl sonra ilk kez, suikaste uğrayarak hayatını kaybettiği yerde anıldı.

Benazir Butto ilk kez öldürüldüğü yerde anıldı, System.String[]

Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto, 12 yıl sonra ilk kez, suikaste uğrayarak hayatını kaybettiği yerde anıldı.

Bugüne kadar suikastin düzenlendiği Ravalpindi kentinin Liyakat Bağ Parkı'nda anma etkinliği düzenlenmesine izin vermeyen Pencap Eyalet Hükümeti, bu yıl ilk kez izin verdi.

Ülkenin dört bir yanından otobüslerle vatandaşların gediği anma etkinliğine, Butto'nun partisi Pakistan Halk Partisi (PPP) tam kadro katıldı.

Butto'nun oğlu ve PPP lideri Bilaval Butto-Zerdari, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, annesinin tüm siyasi hayatı boyunca diktatörler ve darbecilerle mücadele ettiğini söyledi.

Pakistan'ın bugün kullandığı balistik füze teknolojilerinin de annesinin başbakanlığı döneminde ülkeye kazandırıldığını kaydeden Butto-Zerdari, "Rakipleri bir kadından yönetici olamayacağını söylerken tüm dünya Müslüman bir ülkenin ilk kez bir kadın tarafından yönetildiğine şahitlik etti." diye konuştu.

Butto'nun sürgünde olmasına rağmen Pakistan'da demokrasinin yerleşmesine katkı için suikastinden günler önce ülkesine döndüğünü ifade eden Butto-Zerdari, "Annem Pakistan'da demokrasinin başarı olup olmadığını görmek için ülkesine dönmüştü ancak (Pakistan'ın kurucusu) Muhammed Ali Cinnah'ın bize bıraktığı Pakistan bu değildi. Butto'nun tahayyül ettiği Pakistan'ı kurmak için çalışmalıyız." dedi.

Müslüman bir ülkeyi yöneten ilk kadın

Pakistan'ın seçimle göreve gelen ilk Başbakanı Zülfikar Ali Butto'nun kızı olan Benazir Butto, 1988'de Pakistan'ı ve Müslüman bir ülkeyi yöneten ilk kadın olarak tarihe geçmişti.

Dönemin Cumhurbaşkanı tarafından iki yıl sürdürdüğü görevinden yolsuzluk iddiaları nedeniyle alınan Butto, 1993'te seçimlerden tekrar lider olarak çıkmış ve ikinci kez başbakanlık koltuğuna oturmuştu.

İkinci başbakanlık görevinden de 3 yıl sonra benzeri iddialarla alınan Butto, 1999 yılında kendi isteğiyle Pakistan'dan ayrılmış ve 2007 yılına kadar ülkeye dönmemişti.

Ülkede düzenlenen 2008 seçimlerine katılmak için Ekim 2007'de Pakistan'a dönen Butto, Aralık 2007'de silahlı bir canlı bombanın önce ateş etmesi ardından da kendini patlatması sonucu hayatını kaybetmişti.

Butto, Larkana kenti yakınlarındaki ailesi adına yapılan anıt mezara defnedilmişti.

Benazir Butto, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:18 Kaynak: AA
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