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Son Dakika Güncel 'Bence Hiç Komik Değil' adlı oyun OKM'de sahnelendi - Son Dakika

'Bence Hiç Komik Değil' adlı oyun OKM'de sahnelendi

6 saat önce

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Bence Hiç Komik Değil' adlı oyun Orhangazi Kültür Merkezi'nde (OKM) sahnelendi.

'Bence Hiç Komik Değil' adlı oyun OKM'de sahnelendi, System.String[]

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında 'Bence Hiç Komik Değil' adlı oyun Orhangazi Kültür Merkezi'nde (OKM) sahnelendi.


Şirin Gedikli'nin yazıp Yosi Mizrahi'nin yönettiği ve Usta oyuncular, Haldun Boysan, Yosi Mizrahi, İlker Kalay, Sibel Tomaç, Elif Çelik ve İraz Pekgöz gibi isimlerin sahne aldığı oyun, izleyicilerden tarafından büyük beğeni topladı. Oyunu, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve eşi Elveda Işıksu, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Metin Kurtuluş, AK Parti Adapazarı Kadın Kolları Başkanı Fatma Varol, Adapazarı Belediyesi Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Musa Zor, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda tiyatro sever izledi.


Düğün ve düğün sonrası ailevi sorunlar, düğün evinden elektrikler kesilerek çalınmaya çalışılan altın kesesi ve beraberinde yaşanan olayların sahnelendiği tiyatro, izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, eşi Elveda Işıksu ile birlikte tiyatro sonrası sanatçıları kuliste ziyaret ederek teşekkür etti. Işıksu, kültür sanat etkinliklerinin program takviminin artarak süreceğini vurgulayarak, etkinliğe katılan sanat dostlarına teşekkür etti. - SAKARYA

Adapazarı, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:09 Kaynak: İHA
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