'Bence Hiç Komik Değil' kapalı gişe oynadı - Son Dakika

USTA oyuncular Haldun Boysan, Yosi Mizrahi ve birçok oyuncunun rol aldığı 'Bence Hiç Komik Değil' isimli tiyatro oyunu kapalı gişe oynadı. Bir çiftin düğününden sonra yaşadıkları aksilikleri konu alan oyun tiyatroseverleri hem şaşırttı hem güldürdü.

Usta oyuncular Haldun Boysan ve Yosi Mizrahi ile Elif Çelik, Sibel Tomaç gibi önemli oyuncuların kadrosunda yer aldığı "Bence Hiç Komik Değil" isimli tiyatro oyunu, kapalı gişe oynandı. Başakşehir Belediyesi Emin Saraç Kültür Merkezi'nde oynanan oyunu yaklaşık 600 kişi izledi.

İZLEYENLERİN ELLERİNİ ÖPTÜ

Oyunda büyük bir düğünle evlenen Asya ve Ahmet çiftinin düğünden sonra evlerine geldikleri sırada yaşadıkları aksilikler komedi türünde anlatıldı. 'Asya' karakteri, oyun gereği düğün davetlisi kabul edilen izleyicilerin elini tek tek öptü. Kendilerini oyunun içinde bulan tiyatroseverler, oldukça eğlendi. İki perdelik oyunda adeta kahkaha tufanı yaşandı. Oyuncular, oyunun sonunda izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Üstlendiği başrolün yanı sıra oyunun yönetmeni de olan Yosi Mizrahi, oyun sonunda yaptığı konuşmada, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi sahnesini sanatseverlerin kullanımına sunduğu için Başakşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. İzleyicinin önemine de dikkat çeken Mizrahi, "Tiyatro sahnesiz yapılır ama seyircisiz yapılamaz" dedi.