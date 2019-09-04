Bencic ABD Açık'ta yarı finalde

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Hırvat Donna Vekic'i 2-0 yenen İsviçreli Belinda Bencic, tek kadınlarda yarı finale çıktı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar çeyrek final maçında, 13 numaralı seribaşı Belinda Bencic ile 23 numaralı seribaşı Donna Vekic karşılaştı.

Bencic, 1 saat 40 dakika süren mücadeleyi 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanarak kariyerinde ilk defa bir grand slam turnuvasında son 4'e kaldı.

22 yaşındaki Bencic, yarı finalde Bianca Andreescu ile Elise Mertens arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.