Son Dakika Haberleri: Bencic ABD Açık'ta yarı finalde
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Bencic ABD Açık'ta yarı finalde

1 saat önce

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar çeyrek final maçında, 13 numaralı seribaşı Belinda Bencic ile 23 numaralı seribaşı Donna Vekic karşılaştı.

Bencic ABD Açık'ta yarı finalde, System.String[]

ABD'nin New York kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar çeyrek final maçında, 13 numaralı seribaşı Belinda Bencic ile 23 numaralı seribaşı Donna Vekic karşılaştı.


Bencic, 1 saat 40 dakika süren mücadeleyi 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanarak kariyerinde ilk defa bir grand slam turnuvasında son 4'e kaldı.


22 yaşındaki Bencic, yarı finalde Bianca Andreescu ile Elise Mertens arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

Amerika Birleşik Devletleri, New York, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 11:09 
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