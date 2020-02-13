"Benden az çalışıyorsun" deyip iş arkadaşının boğazını kesen zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'Benden az çalışıyorsun' deyip iş arkadaşının boğazını kesen zanlı yakalandı - Son Dakika

"Benden az çalışıyorsun" deyip iş arkadaşının boğazını kesen zanlı yakalandı

6 saat önce

Başakşehir'de aynı iş yerinde çalışan iki kişi arasında çıkan mesai kavgasında boğazından bıçaklanarak öldürülen Özbekistanlı gencin katil zanlısı yakalandı.

Başakşehir'de aynı iş yerinde çalışan iki kişi arasında çıkan mesai kavgasında boğazından bıçaklanarak öldürülen Özbekistanlı gencin katil zanlısı yakalandı.


Olay, 31 Ocak günü sabah saat 05.30 sıralarında Başakşehir'de Ziya Gökalp Mahallesinde bulunan Aymakop Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lazer kesim iş yerinde çalışan Özbekistan uyruklu Khusinjon Khamidor (19) ile M.G. (17) arasında tartışma yaşandı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve M.G. dükkanda bulunan falçata ile Khusinjon Khamidor'e saldırdı. Khamidor çıkan arbedede boğazına aldığı falçata darbesiyle kanlar içerisinde kaldı. M.G. olay yerinden kaçarken, Khusinjon Khamidor hayatını kaybetti. İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Ekipler iş yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesinin ardından katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.


Katil zanlısı olaydan sonra Bursa'ya kaçmış


Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sonucu, olaydan sonra Bursa'ya kaçtığı tespit edilen M.G., 4 Şubat günü saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlı 18 yaşından küçük olması sebebiyle Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Büro Amirliğine götürüldü.


Cinayet sebebi mesai kavgası çıktı


Polisin yaptığı çalışmalar sonucunda, M.G.'nin iş yerinde 5 aydır çalıştığı Khusinjon Khamidor'in ise yeni başladığı, M.G.'nin Khusinjon Khamidor'in kendisinden daha az çalıştığını iddia ederek kendisiyle tartıştığı, kavgaya dönüşen tartışma sonucunda Khusinjon Khamidor'in boğazına aldığı falçata darbesiyle hayatını kaybettiği belirlendi.


Aynı iş yerinden çalıştığı Khusinjon Khamidor'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İş arkadaşını öldürüp böyle kaçmış


Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelinin olaydan hemen sonra cep telefonuyla konuşarak sokak üzerinde yürüdüğü anlar görüldü. - İSTANBUL

Başakşehir, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:53 Kaynak: İHA
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