Bendevi Palandöken: "Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı Emekli Aylıklarında Norm Birliği Sağlanmalı" - Son Dakika
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Bendevi Palandöken: "Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı Emekli Aylıklarında Norm Birliği Sağlanmalı"

10.07.2022 14:01
Bendevi Palandöken: "Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı Emekli Aylıklarında Norm Birliği Sağlanmalı"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bağ-Kur emekli aylıklarının SSK ve Emekli Sandığı’na göre çok düşük kaldığını belirterek,  “En çok çalışan kesim olarak kabul edilen, sabahın seherinde gecenin geç saatine kadar çalışan esnaf hem en düşük emekli aylığı alıp hem de çalışma gün sayısına baktığınız zaman 2 bin gün daha fazla çalışması gerekiyor. Bir an evvel bir torba yasayla esnafın ve tarım işçisinin mağduriyetinin telafisi gerekiyor” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bağ-Kur emekli aylıklarının SSK ve Emekli Sandığı'na göre çok düşük kaldığını belirterek,  "En çok çalışan kesim olarak kabul edilen, sabahın seherinde gecenin geç saatine kadar çalışan esnaf hem en düşük emekli aylığı alıp hem de çalışma gün sayısına baktığınız zaman 2 bin gün daha fazla çalışması gerekiyor. Bir an evvel bir torba yasayla esnafın ve tarım işçisinin mağduriyetinin telafisi gerekiyor" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Bağ-Kur emekli aylıklarıyla ilgili açıklama yaptı. Palandöken, şöyle dedi:

EMEKLİ OLACAKLAR İÇİN TANINAN SÜRE FARKI NORM BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN KALDIRILMALI: Sosyal Güvenlik Yasası'nda yapılan değişiklikle, memurlar, işçiler aynı zamanda halkımızın bir bölümü için sosyal güvenlik çatısında norm birliği sağlandı. Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı birleştirildi. Ücretlerde hakça bir dağılım olacaktı ama maalesef olmadı. En çok çalışan kesim olarak kabul edilen, sabahın seherinde gecenin geç saatine kadar çalışan esnaf hem en düşük emekli aylığı alıp hem de çalışma gün sayısına baktığınız zaman 2 bin gün daha fazla çalışması gerekiyor. SSK'lı çalışanlar 7200 prim gün sayısı ile emekli olurken Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkarlarımız 9 bin prim gün sayısını doldurmak zorunda. Emekli olacaklar için tanınan süre farkı norm birliğinin sağlanması için kaldırılmalı.

TORBA YASAYLA ESNAFIN VE TARIM İŞÇİSİNİN MAĞDURİYETİNİN TELAFİSİ GEREKİYOR: Bağ-Kur yani kendi namı hesabına çalışanların yatırmakla yükümlü oldukları paradır. Dünyanın başka bir yerinde uygulanmamaktadır. Esnaf hem fazla prim yatırıyor hem de emekli maaşı SSK ve Emekli Sandığı emeklilerinden düşük kalıyor. Bir norm birliğinin sağlanamaması esnaf açısından bir grupluk yaratıyor. Bir an evvel bir torba yasayla esnafın ve tarım işçisinin mağduriyetinin telafisi gerekiyor.

İŞ YERİ KAPATMA ZORUNLULUĞU KALDIRILMALI: Esnaf ve sanatkarlarımız emekli olduktan sonra iş yeri kapatma zorunluluğu kaldırılmalı ve mevcut ruhsatları devam etmeli. Sağlık hizmetleri alımında bir rahatlama sağlanmalı. Düşünün gittiniz tedavi olmaya reçeteniz yazıldı, eczaneye gidip ilacınızı alamayacaksınız. Bu esnafın bakmakla yükümlü olduğu ailesini de mağdur ediyor.

Konuya dair yazılı açıklama da yapan Palandöken, "En uzun prim gün sayısını ödeyen Bağ-Kur'luların en düşük emekli aylığını alması Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Bendevi Palandöken: "Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı Emekli Aylıklarında Norm Birliği Sağlanmalı" - Son Dakika
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